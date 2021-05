Infortunio Ibra: domani la risonanza al ginocchio, ma il peggio sembra essere stato scongiurato

Sul proprio sito, Gianluca Di Marzio riporta questo aggiornamento sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che ieri ha dovuto lasciare il campo contro la Juventus per un problema al ginocchio sinistro: "La preoccupazione era tanta, ma il peggio sembra essere stato scongiurato. Zlatan Ibrahimovic, uscito al 66' di Juventus-Milan, aveva fatto preoccupare un po' tutti con quell'urlo di dolore prima di accasciarsi al suolo e chiedere il cambio. Il controllo fatto però sembra aver comunque allontanato le ipotesi peggiori, ma per la risonanza magnetica che toglierà ogni dubbio bisognerà aspettare domani. Oggi, infatti, il ginocchio è ancora troppo gonfio. I tempi di recupero non sono ancora certi, ma con tutta probabilità salterà sia il Torino, nel turno infrasettimanale di mercoledì, che il Cagliari, domenica. Pioli spera di poterlo avere almeno per l'ultima giornata di campionato".