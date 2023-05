Infortunio Leao: le news LIVE. Le parole di Pioli e Rafa: speranza derby?

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso sull'infortunio di Leao a MilanTV: "Ha avuto un affaticamento o un sentore, non dovrebbe essere niente di particolare, si valuta sempre il giorno dopo a livello muscolare".

Il tecnico rossonero ha poi ampliato la risposta a DAZN: “L’ho visto adesso. Prima di arrivare qua era sereno, si sentiva bene. Poi chiaro che in queste situazioni qua muscolari sarà importante domani fare le valutazioni e capire un po’… Magari a caldo ha sensazioni diverse. Per quello che mi ha detto lui non credo sia una cosa particolarmente grave. Poi è chiaro che giochiamo tra quattro giorni e vedremo. Poi è la dimostrazione che se il gioco di squadra è alto con i singoli possiamo fare ancora meglio, l’importante è giocare a calcio e oggi abbiamo vinto una partita anche senza un giocatore importante come Rafa. Credo che sarà importante domani, come starà domattina. Era molto sereno a fine partita, questo mi fa ben sperare”.

Come mostrato da Claudio Raimondi di Mediaset, Rafael Leao è uscito dallo stadio senza problemi. L'attaccante portoghese, rispondendo alla domanda "Come stai?" ha risposto: "Bene, bene", aggiungendo in portoghese: "Nada de grave".



Lo stesso Junior Messias, ai microfoni di DAZN, ha parlato di Leao: "Rafa mi ha detto che sta bene e che non c’è niente di serio”.

Domani, dunque, verranno fatte tutte le valutazioni del caso: si tenterà, chiararamente, a recuperare il talento portoghese per il derby di Champions League di mercoledì; domani gli aggiornamenti del caso.