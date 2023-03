Invasione stoppata! A parti invertite non sarebbe mai potuto accadere

La scelta del Milan si impedire la vendita dei biglietti a chi ha sottoscritto la Carta Cuorerossonero dopo l’8 marzo, che permette ai suoi possessori di acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi, ha un focus ben preciso: colorare di rossonero San Siro e evitare l’invasione di tifosi del Napoli. Una scelta giusta, condivisibile e di partito quella che è stata presa da via Aldo Rossi, perché è corretto privilegiare in una gara casalinga il proprio tifoso.

E sicuramente ci saranno tanti milanisti tra quelli che hanno sottoscritto la tessera nelle scorse due settimane, ma anche molti tifosi del Napoli che hanno cercato di “infiltrarsi” per poter acquistare i preziosi tagliandi. Dovranno “accontentarsi” del settore ospiti, così come accadrà ai milanisti la settimana dopo al Maradona, dove sarà difficile pensare che vi siano biglietti in più per i rossoneri.

Nel podcast l’analisi