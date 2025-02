Joao Meravigliao! Felix fa già impazzire i tifosi. Il piano tattico di Conceiçao è perfetto per il portoghese

Joao Felix è stato un lampo, un fulmine che ha illuminato ed elettrizzato il calciomercato invernale del Milan. La società rossonera ha voluto regalare a mister Conceiçao un vero e proprio gioiello offensivo, una gemma di rara qualità e che dev'essere nuovamente lucidata dopo un inizio di stagione al Chelsea non brillantisismo. L'arrivo di Joao Felix a Milanello ha riportato una ventata di entusiasmo palpabile soprattutto tra i tifosi, desiderosi di vedere il nuovo numero 79 milanista domani in campo contro la Roma. Ma esattamente Felix come gioca e quali posizioni occuperebbe in campo? Andiamolo subito a scoprire!

Joao un Jolly d'attacco, musica e magia per il Milan

Il talento portoghese cosa potrà dare al nuovo Milan di Conceicao? Innanzitutto, l'ex Atletico Madrid è un calciatore ancora molto giovane e con grandi margini di miglioramento. Nonostante questo, ha già maturato grande esperienza internazionale. Felix ha 25 anni, classe 1999 ed è alla settima stagione da professionista. Parliamo di un attaccante che si esalta quando gioca al fianco di una prima punta grazie alle sue qualità di uomo assist brevilineo. Micidiale nell'uno contro uno e nel trovare il varco libero dove servire il compagno, è un esternro offensivo che non disdegna mai l'assist (24 totali in tutti i campionati in cui ha giocato). Un attaccante però deve anche saper segnare no? Giustissimo. Infatti, numeri alla mano Joao Felix ha totalizzato 52 gol tra campionato portoghese, spagnolo e inglese, che diventano 84 contando tutte le competizioni e la nazionale portoghese, di cui è fedele compagno di squadra insieme a Rafa Leao. Ha una buonissima finalizzazione, che potrebbe aiutare il Milan quando affronta squadre molto ben organizzate in fase difensiva, ma sa anche inserirsi nello spazio come attaccante ombra all'interno dell'area di rigore. In generale, Joao Felix assomiglia molto a quei giocatori che vengono incontro al centrocampo per prendere il pallone e far salire la propria squadra. Fantasisti che, solitamente, indossano la maglia numero 10 sulle spalle. In Serie A potremmo umilmente affermare che Felix somigli molto a Paulo Dybala, giusto per citarne uno. Tanti lo hanno paragonato a una leggenda rossonera come Rui Costa, ma dalle caratteristiche leggermente diverse.

Come cambia il Milan con Felix?

Al momento difficile dirlo, domani sicuramente in occasione della sfida contro la Roma sarà più facile capire la posizione in campo del portoghese, forse già utile dietro le punte nel ruolo di trequartista. Conceicao potrebbe adottare anche un 4-4-2 fatto di intensità e rapidità. Una squadra molto sbilanciata nella fase offensiva, ma che potrebbe macinare gol a profusione. Joao Felix affiancherebbe Gimenez in attacco, mentre i due esterni sarebbero Pulisic e Leao. In alternativa, Joao Felix diventerebbe un'ottima alternativa a uno dei giocatori offensivi che al momento scendono con continuità in campo.