Jolly per tutte le stagioni e prezioso per lo scudetto, Saelemaekers si arrende alla legge del mercato

Anche Alexis Saelemaekers è prossimo a lasciare il Milan. Un'avventura iniziata nel gennaio 2020, a fari spenti, che ha avuto il suo momento più alto con lo storico scudetto del 2023. I rossoneri perdono un jolly prezioso e non è stata una frase di circostanza, quella di Paulo Fonseca, quando dopo le prime due amichevoli, aveva manifestato il desiderio di tenerlo in rosa:

"È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra".

Al termine della partita contro il Monza, trofeo Berlusconi, serata del 13 agosto, il portoghese ribadisce con forza le sue intenzioni:

"È la prima volta che lavoro con Saelemaekers, tutti dicono che è diverso. Non so se è vero, ma mi piace. Lavora in più posizioni e sempre bene. Fa buone scelte con la palla, voglio rimanga con noi".

L'impiego come terzino sinistro contro il Torino, al di là della prestazione, è stato un segnale di come davvero Fonseca lo considerasse un jolly prezioso, perfetto come equilibratore davanti ma anche affidabile come esterno basso, a prescindere dalla fascia. Del resto quando il Milan lo prese a gennaio 2020 all'Anderlecht, il buon Alexis si era fatto le ossa come quarto di destra nel centrocampo dell'Anderlecht e nell'idea originale di Pioli sarebbe stato terzino destro, come visto al suo esordio in rossonero. Si è fatto apprezzare spostato più in avanti mentre a Bologna è stato reinventato da Thiago Motta come esterno sinistro. Viene sacrificato sull'altare del mercato per i cronici problemi in attacco. Ma che peccato, però.

I NUMERI DI SAELEMAEKERS AL MILAN

Presenze: 141

Reti: 10

Assist: 14

Ammonizioni: 15

Espulsioni: 2