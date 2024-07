Fonseca promuove Saelemaekers: "Mi piace molto. Mi piacerebbe tenerlo"

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Manchester City in amichevole, il tecnico rossonero Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dello Yankee Stadium. Nelle sue parole, riportate dai colleghi di Milan Reports, anche un elogio ad Alexis Saelemakers, schierato ancora una volta da titolare. Il belga questa notte ha fornito l'assist decisivo a Nasti e ha giocato praticamente tutta la partita, venendo sostituito solamente all'81° minuto.

Sul futuro di Saelemaekers: “Alexis? È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”.