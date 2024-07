Jovic tornato a Milanello: per ora è lui il vice Morata in attesa... del nuovo vice

Nella prima amichevole stagionale del Milan di Paulo Fonseca, giocata a Vienna contro il Rapid e terminata 1-1, ha fatto la voce grossa (in negativo) in termini di qualità del gioco, oltre che la condizione fisica deficitaria in questo periodo di preparazione, anche l'assenza di tanti potenziali titolari della squadra rossonera, al momento in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Jovic torna

Il primo a rientrare tra i rossoneri è stato Luka Jovic, primo tra i calciatori del Milan ad essere eliminato dagli Europei con la sua Serbia. L'ex Real Madridsi è presentato in mattinata a Milanello per prendere parte alla doppia seduta di allenamento prevista da Fonseca. L'ufficialità della sua conferma in rosa non è ancora arrivata tramite comunicato, ma non ci sono dubbi: Jovic si è meritato la riconferma con i 9 gol segnati nella scorsa stagione e ha ottenuto un altro anno di contratto in rossonero. L'idea è non lasciarlo come unico vice Morata come successo l'anno scorso con Giroud, ma affiancargli un'altra punta centrale. Fullkrug, in questo senso, è il primo nome sulla lista: il Milan ha l'accordo col calciatore, ma deve trovare quello con il Borussia Dortmund, che chiede 15 milioni di euro.

Gli altri rientri

Musah e Pulisic, da bravi padroni di casa, si uniranno al gruppo rossonero direttamente nella tournée negli Stati Uniti dal 26 luglio. A seguire gli altri nazionali: Leao tornerà il 28 luglio, Okafor il 30 luglio. Poi gli ultimi eliminati, in semifinale: i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez riprenderanno ad allenarsi il 2 agosto a Milanello, oltre a Tijjani Reijnders che si rivedrà il 3 agosto. Alvaro Morata farà la prima visita a Milanello il 5 agosto. Squadra, dunque, al completo solo tra 8 e 9 agosto.