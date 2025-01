Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Bennacer accanto a Fofana, Musah esterno

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove alle 18 si giocherà il big match tra Juventus e Milan, gara importantissima per entrambe le squadre in ottica corsa Champions League. I rossoneri, con una gara in meno, sono a tre punti di distanza dai bianconeri. Le due formazioni si ritrovano dopo 14 giorni: due settimane fa si giocavano la semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Tante le assenze da una parte e dall'altra, queste le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Savona, Rouhi, Douglas Luiz, Fagioli, Vlahovic, Weah, Adzic. All. T. Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlovic, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Jovic, Camarda, Omoregbe. All. Conceicao

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Bindoni – Scatragli

IV: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 18 gennaio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN (streaming gratis)

Web: MilanNews.it