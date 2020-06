Kalulu, il profilo del giovane terzino francese ad un passo dal Milan

Nonostante la cocente eliminazione dalla Coppa Italia maturata ieri sera contro la Juventus, il Milan è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Pianficazione che, inevitabilmente, passa anche dal mercato da cui la squadra rossonera dovrà attingere nuove risorse. Tenendo fede alla filosofia dei “giovani interessanti” la dirigenza rossonera, nelle ultime ore, avrebbe accelerato la trattativa per Pierre Kalulu, giovane terzino francese in forza al Lione.

CARATTERISTICHE - Terzino destro classe 2000, Pierre Kalulu è il capitano della formazione u19 del Lione. Da tempo sul taccuino di Moncada, il francese è un punto fisso della formazione giovanile del Lione che nella Youth League ha guidato sino agli ottavi di finale dove hanno battuto la primavera dell’Atalanta. Laterale destro di grande personalità, Kalulu è un giocatore di grande velocità e intraprendenza. Abile in fase offensiva, gli piace accompagnare l’azione in attacco senza dimenticare la fase difensiva in cui si distingue per interventi puntuali e precisi. Dotato di un fisico importante (1,84 m di altezza) è un giocatore duttile capace di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale e, all’occorrenza, anche il terzino sinistro.

LA TRATTATIVA - Alla ricerca di nuovi innesti in diversi ruoli, il Milan ha deciso di concentrarsi sulla fascia destra. Assicurata la corsia sinistra con le prestazioni certe di Theo Hernandez, i rossoneri hanno puntato un altro francese per la corsia opposta. Le prestazioni altalenanti di Calabria e Conti, i detentori sin qui della fascia destra, hanno spinto la dirigenza rossonera a chiudere per il giovane terzino francese. Il nome di Kalulu è stato segnalato da Moncada ma la trattativa è stata condotta e chiusa dal duplice lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il classe 2000, in scadenza di contratto, ha faticato a trovare l’intesa con il Lione per il rinnovo e anche per questo non ha ancora esordito in prima squadra. Kalulu, secondo quanto raccolto da Milannews, sarebbe vicinissimo alla società rossonera e nelle prossime ore la trattativa dovrebbe chiudersi facendo del giovane terzino francese il primo colpo dell’estate 2020.