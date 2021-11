Kalulu, ottimo impatto contro il Porto. E si candida ad una maglia da titolare nel derby

Pierre Kalulu non sta giocando con grande continuità in questa prima parte di stagione, ma ogni volta che Stefano Pioli lo ha chiamato in causa lui ha quasi sempre risposto alla grande, come per esempio ieri sera contro il Porto quando è entrato in campo ad inizio ripresa al posto di Davide Calabria. Il suo impatto è stato importante, ha dato un po' di verve alla fascia destra rossonera e ha dimostrato grande voglia di fare.

ZAMPINO SUL GOL - A questo si aggiunge poi il fatto che ci ha messo lo zampino in occasione del gol del pareggio del Milan: da un suo tiro-cross è nata infatti l'autorete di Mbemba che ha permesso al Diavolo di portare a casa il suo primo punto in classifica in questa Champions League. Nel post-partita, il giovane terzino francese ha commentato così la sua prestazione: "A livello personale, cerco di essere sempre pronto per aiutare la squadra. Provo a fare di tutto".

VERSO IL DERBY - Domenica arriva il derby e vista l'assenza certa di Theo Hernandez per squalifica e con Ballo-Touré ancora in dubbio per un problema alla caviglia, Kalulu si candida ad una maglia da titolare come terzino sinistro: è vero che quella non è la sua posizione preferita e che contro il Torino ha dimostrato di fare un po' fatica sulla corsa mancina, ma se scenderà in campo con lo stesso atteggiamento di ieri non avrà grossi problemi ad adattarsi a quel ruolo. Poi si sa che il derby è un match sempre speciale e quindi tutti danno il 200% per portare a casa la vittoria.