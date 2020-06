Kalulu si avvicina a grandi passi: operazione win-win per Il Milan

Per il giovane talento francese, i rossoneri avrebbero battuto in volata la forte concorrenza del Siviglia e del Bayern Monaco ma soprattutto dello stesso Lione che, secondo quanto affermano i suoi dirigenti, ha fatto veramente di tutto per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza questo mese, tanto che solamente poche ore fa lo stesso Juninho, ds dell’OL, pubblicamente dichiarava: “Stiamo finalizzando le discussioni, gli abbiamo fatto un’offerta molto importante, se firmerà lo metteremo terzino destro. Spero che farà la scelta giusta”. STAMPA E WEB CONTRO JUNINHO- Kalulu viene considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori talenti emergenti del calcio francese nonostante non avesse ancora esordito tra i “grandi”, non è un caso che il web e le testate d’oltralpe non abbiano preso per niente bene, per usare un eufemismo, l’imminente accordo a zero con il Milan ed abbiano accusato duramente Juninho per la gestione “fallimentare” della trattativa.

CARATTERISTICHE E PECULIARITA’- Il classe 2000 ha fatto parte delle nazionali giovanili Under 18,19 e 20 transalpine ed era il capitano della selezione u19 del Lione con la quale si è contraddistinto per carattere e personalità ma soprattutto per le sue ottime qualità fisico/atletiche, tant’è vero che è anche stato anche soprannominato “il maratoneta” per la sua resistenza alla sforzo. Altezza 1,84 per 69 kg di peso, il ragazzo scuola OL è infatti un terzino destro di lunghe leve ed ampia falcata, capace di faticare e spingere con continuità sull’out accompagnando la transizione offensiva, è ancora da “sgrezzare” nella gestione del pallone e nelle scelte palla al piede, spesso e volentieri è per lui l’opzione più semplice abbassare la testa e liberare la sua “buona gamba” e tutta la sua esuberanza fisica puntando dritto il fondo per andare al cross. Le indubbie qualità fisiche ed atletiche gli permettono però di ben figurare anche da difensore centrale, peculiarità che lo rende un elemento prezioso per qualunque allenatore che può “plasmarlo e lavorarlo” all’interno di diversi sistemi tattici. Che sia difesa a 4 o a 3 quella del prossimo Milan, il francese potrebbe trovare spazio ed essere utilissimo alla causa, l’idea dei rossoneri è probabilmente quella di rinnovare completamente l’out di destra e di inserire Kalulu, almeno in partenza, alle spalle di un terzino destro titolare che gli tolga pressioni e lo faccia crescere gradualmente.

OPERAZIONE WIN-WIN – L’arrivo a zero di questo promettente ragazzone francese, seguito per mesi da Moncada, può avere risvolti solo positivi: il Milan infatti punta molto sul potenziale di Kalulu e vuole farlo crescere e vederlo sbocciare con la maglia rossonera, ma essendo un’ acquisto a 0 ,potrebbe ,nella peggiore delle ipotesi, rappresentare una sicura plusvalenza soprattutto sul mercato francese dove ,come visto, gode di grande di grande considerazione: operazione “Win-win”.