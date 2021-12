Kalulu titolare contro il Napoli? Pioli ci pensa, ma rimane aperto il ballottaggio con Florenzi

Nell'importante partita di domenica contro il Napoli, Mister Pioli dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti, tra cui Davide Calabria. Sulla destra, finora, si è sentita molto la mancanza del terzino rossonero, che in questa stagione ha trovato il gol già in due partite, contro Bologna e Atalanta. Per la sfida contro i partenopei, la penultima del girone d'andata, Stefano Pioli sta studiando attentamente quale possa essere la migliore soluzione per sostituire il classe '96, indisponibile da oltre un mese per un problema al polpaccio rimediato in Nazionale, mantenendo apertissimo il ballottaggio tra Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi, con il francese in vantaggio sull'ex Roma.

JOLLY KALULU - Ad inizio stagione Pierre Kalulu è stato considerato un jolly per la difesa rossonera, con la possibilità di giocare sia come terzino destro, sia come difensore centrale, proprio come nella passata stagione. La società di Via Aldo Rossi, infatti, ha acquistato Alessandro Florenzi per dare a Davide Calabria un cambio importante e di esperenza. L'ex giallorosso, finora, ha un po' deluso le aspettative, con prestazioni altalenanti e un intervento in artroscopia al ginocchio che lo ha tenuto ai box per un mese. Ecco perchè Mister Pioli sembra voler schierare Kalulu nel big match contro il Napoli: l'ex Lione ha dimostrato di avere gamba e le ottime prestazioni in Champions contro Atletico e Porto, realizzando il gol del pareggio nel match di ritorno, l'hanno dimostrato. Un'altra occasione importante per Pierre, che non vuole essere considerato un semplice jolly difensivo.