Kalulu-Tomori, centrali d'oro per il Milan: solo due gol subiti nelle ultime 9 di campionato

Con 31 gol subiti in 36 partite giocate in Serie A, il Milan ha la miglior difesa del campionato al pari di Inter e Napoli. Grandi meriti di tutto ciò non sono solo della difesa ma vanno ripartiti con il resto della squadra. Stefano Pioli, infatti, ha saputo organizzare la fase difensiva che parte dal pressing degli attaccanti ai centrali avversari: ‘I primi difensori sono gli attaccanti’ si sente dire spesso nel calcio. E proprio così il tecnico emiliano fa giocare il suo Milan. C’è però da esaltare anche le prestazioni di due singoli, ossia Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

COPPIA D’ORO PER IL MILAN

Da 9 partite di campionato a questa parte, Kalulu e Tomori sono diventati i pilastri della difesa rossonera. I problemi fisici di Simon Kjaer e le prestazioni altalenanti di Alessio Romagnoli, hanno favorito l’ascesa del francese classe 2000. Nelle ultime 9 uscite di Serie A – contro Napoli, Empoli, Cagliari, Bologna, Torino, Genoa, Lazio, Fiorentina e Verona – i rossoneri hanno incassato appena 2 reti. Solo Ciro Immobile e Davide Faraoni sono riusciti a bucare il Diavolo. Se il Milan è in corsa per lo scudetto lo deve molto alla forza della difesa, che nei momenti in cui l’attacco fatica a segnare, è capace di diventare ermetica. Kalulu in questo campionato ha giocato 26 partite per un totale di 1758 minuti disputati, mentre Tomori, sempre in Serie A quest’anno, di match ne ha giocati 29 e di minuti ne ha disputati 2548. Da sottolineare anche le super prestazioni di Mike Maignan, anch’egli perno dello scacchiere di Pioli.

OCCHIO ALLE DIFFIDE

Domenica contro l’Atalanta, penultimo ostacolo verso lo scudetto, sia Kalulu che Tomori dovranno prestare molta attenzione a non prendere un cartellino giallo che li costringerebbe a saltare l’ultimo atto della Serie A 2021/2022 a Sassuolo. Entrambi infatti sono in diffida e alla prossima sanzione, scatterà la squalifica. Nella stessa loro situazione si trovano Romagnoli, Brahim Diaz e Rafael Leao.