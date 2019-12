Kessie a SportMediaset: "Voglio rimanere qui tanti anni, con Pioli mi trovo bene"

Pioli, futuro e speranze Champions, questo e altro nell’intervista esclusiva di Sportmediaset a Franck Kessie. Ecco tutte le dichiarazioni del centrocampista ivoriano: “Mi trovo bene con Pioli come con tutti gli allenatori che ho avuto al Milan. Il fatto che ora io giochi fa capire a tutti come non abbia niente contro lui e lui non abbia niente contro di me.

Sull’esclusione contro la Juventus: “Nulla di grave con Pioli, con lui mi trovo bene. Non ho giocato contro la Juve ma ero infortunato in settimana e poi ho sono arrivato un po' in ritardo, per questo non mi ha convocato, è stata una decisione dell'allenatore, niente di grave. La prova è che poi mi ha fatto giocare, non ha niente contro di me e viceversa”.

Sull’inizio di stagione problematico: “Abbiamo fatto qualche passo falso all'inizio ma ora stiamo crescendo, lavoriamo per raggiungere l'obiettivo. La qualificazione alla Champions? Secondo me è ancora tutto aperto”.

Sulle voci di mercato: “Ma se fossi voluto andare via, lo avrei già fatto... voglio restare per tanti anni qui, una squadra che tifavo sin da bambino, per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori”.

I suoi idoli da bambino: “Soprattutto Clarence Seedorf. Poi mi è sempre piaciuto Essien e quando è arrivato al Milan ero molto contento”.