Kessie ha cambiato il Milan: ora serve una grande prova contro la sua ex squadra

In questa stagione 2020/2021 Franck Kessie è sicuramente fra i migliori – se non il migliore – del Milan. Il centrocampista ivoriano, domenica giocherà la 50esima partita stagionale, risultando essere il più presente in questa annata. Oltre al maggior numero di presenze, il ‘Presidente’ (così viene soprannominato dai tifosi), è anche quello che corre di più dati alla mano. Infatti sul sito della Lega Serie A, viene riportato che Kessie mediamente corre 11.315 km a partita, staccando di molto il secondo in questa classifica che è Matteo Gabbia.

SERVE UNA GRANDE PROVA - Per qualificarsi alla prossima Champions League, lo sappiamo, al Milan serve la vittoria in quel di Bergamo contro l’Atalanta. In questa maniera i rossoneri di Stefano Pioli non avranno bisogno di controllare cosa faranno il Napoli (contro il Verona) e la Juventus (contro il Bologna). Kessie, data l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, sarà il leader carismatico della squadra, che nel girone di ritorno è un po’ mancato viste le numerose assenze dello svedese. Con 12 gol e 6 assist fra campionato, Europa League e Coppa Italia, il classe 1996 è diventato determinante anche in fase offensiva, e non solo come incontrista a centrocampo. La crescita avuta da Kessie in questa stagione lo ha portato ad essere uno dei giocatori più determinanti di tutto il campionato italiano. Adesso serve la grande prova, la dimostrazione che il Milan può competere con i grandi. Non si può sbagliare dopo aver commesso un mezzo passo falso contro il Cagliari. Per Kessie ci sarà uno stimolo in più: giocare contro la ex squadra, cioè l’Atalanta. Il doppio obiettivo del Milan sarà vincere per conquistare secondo posto e accesso alla Champions, mentre per Kessie, mettersi in mostra davanti ai suoi vecchi compagni e al suo vecchio mister. Per fare lo step definitivo per diventare uno dei migliori centrocampisti in Europa, serve giocare la massima competizione per club, e battagliare con le big. Questo vuole fare Kessie nella prossima stagione, e magari anche più avanti. Per farlo però bisogna vincere domenica, e poi pensare anche al rinnovo di contratto con il Milan che scadrà nel giugno 2022.