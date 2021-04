Kessie in doppia cifra, altra prova presidenziale: MIlan, Franck è fondamentale e va blindato

Un’altra prova convincente. O meglio, presidenziale. Franck Kessie si è preso anche il Tardini, togliendosi pure lo sfizio del gol, stavolta su azione. Ora sono dieci in stagione in Serie A: per la prima volta in carriera il centrocampista ivoriano va in doppia cifra.

RINNOVO - Una crescita costante: Kessie è ormai un pilastro imprescindibile di questo Milan, nonché uno dei leader della squadra. L’ex atalantino, come sottolinea Tuttosport, sta dimostrando, ancora una volta, il perché il Milan debba cercare di blindarlo, arrivando a un accordo sul rinnovo del contratto che faccia felici entrambi. Franck è in scadenza nel 2022, ma stavolta i vertici di via Aldo Rossi non vogliono correre rischi e hanno già aperto la pratica.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Prima, però, bisogna pensare a chiudere bene la stagione. Kessié - come i suoi compagni - è concentrato sull’obiettivo Champions League, competizione che vuole giocare l’anno prossimo con la maglia del Milan. Perché il futuro di Franck è in rossonero: guai se non fosse così.