Kjaer è il nuovo centrale: il danese un rinforzo subito pronto per Pioli

Simon Kjaer-Milan, accordo raggiunto. Dopo la partenza di Mattia Caldara, tornato all'Atalanta in prestito per diciotto mesi (con riscatto fissato a 15 milioni), il club rossonero ha optato per sostituirlo con l'esperto centrale danese. Il classe '89, di proprietà del Siviglia, è stato all'Atalanta a titolo temporaneo nella prima parte della stagione, collezionando sei presenze, cinque in campionato ed una in Champions League, quattro delle quali da titolare. Milan e Siviglia hanno trovato l'intesa per un prestito con diritto di riscatto. Kjaer ha un contratto in scadenza con gli andalusi al 30 giugno 2021.

RITORNO DI FIAMMA - Il danese era stato accostato al Milan già nell'estate 2017, quando il Milan era sotto la gestione Fassone-Mirabelli. Un interesse che non si concretizzò, il Milan prese Bonucci e l'ex Roma passò dal Fenerbahce al Siviglia. Nei giorni scorsi però il ritorno di fiamma, nato proprio durante i contatti con l'Atalanta per il rientro di Caldara a Bergamo. Il classe '89, già chiuso alla Dea, partirà come terzo centrale in rossonero, con la possibilità di lottare con Musacchio per il posto da titolare.

PROFILO PER L'IMMEDIATO - Com'è chiaro, Kjaer, che conta 89 presenze in Serie A tra Palermo, Roma e Atalanta, rappresenta un profilo di esperienza. Un "usato sicuro" quindi per una squadra molto giovane che necessita di nomi subito pronti. Certamente non si può parlare di pilastro o certezza per il futuro, tant'è che a prescindere dalla sua eventuale conferma in rossonero (da decidere a fine stagione), il Milan potrebbe comunque dover ripensare alla difesa in estate, considerando l'infortunio di Duarte e il contratto di Musacchio che andrà in scadenza nel 2021.