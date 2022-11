Kjaer: "Non sto bene. Penso che Giroud resterà al Milan un altro anno. Theo? Nel suo ruolo ce ne pochi forti come lui"

MilanNews.it

Simon Kjaer, che non ha giocato contro la Francia con la sua Danimarca a causa di un problema fisico, ha rilasciato queste parole a gazzetta.it sulle sue condizioni: "Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il nostro c.t. ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano".

RINNOVO GIROUD - Tra gli avversari affrontati dalla nazionale danese contro la Francia c'era anche Olivier Giroud. Queste le parole del difensore sul numero 9 rossonero: "Mi sono congratulato con lui per il gol numero 51 con la nazionale, un numero enorme, e gli ho chiesto di farne un altro nella prossima partita, così ci darà una mano a qualificarci. Se Oli rinnoverà con il Milan? Non ne abbiamo parlato ma dai, io penso proprio che Olivier resti con noi anche nella prossima stagione".

SUPER THEO - Kjaer ha parlato poi anche di un altro suo compagno di squadra al Milan che sta facendo molto bene al Mondiale sempre con la maglia della Francia, vale a dire Theo Hernandez: "Theo è pazzesco, un grande giocatore. Io sinceramente mi guardo intorno e non vedo tanti come lui al mondo, nel suo ruolo. Theo ha corsa, fisico, piede, in campo sa fare tante cose. È uno come pochi. Il suo futuro? Io non so davvero dove sarà Theo tra cinque anni ma sono curioso di saperlo. Voglio vedere con chi giocherà. Ovviamente, spero sia ancora con noi".