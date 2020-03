Kristoffer Ajer, ecco chi è il colosso del Celtic sulla lista del Milan

Difensore centrale classe 1998, 79 presenze nel Celtic e 14 nella Norvegia: Kristoffer Ajer è un profilo giovane ed interessante, di quelli che il Milan osserva con attenzione e che rientra nei parametri del club di via Aldo Rossi. Ajer è sempre stato considerato un talento ma si è consacrato solamente in questa stagione, trovando il campo con regolarità. Ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre europee, rossoneri compresi.

LA CARRIERA - Nel 2014 esordisce in Eliteserien, la massima serie norvegese, con la maglia dello Start. Terminato il campionato un primo assaggio di Italia: a novembre dello stesso anno Ajer sostiene un provino con la Roma Primavera. La squadra capitolina però non finalizza il trasferimento e il difensore ritorna in patria, allo Start. Nell'estate del 2016 passa al Celtic e a gennaio 2017 viene mandato in prestito al Kilmarnock, squadra che milita nella massima divisione scozzese. Prima di ritornare a Glasgow colleziona 17 presenze durante il suo periodo di prestito. Nella stagione 2018/19 trova il campo con regolarità: tra campionato, coppe nazionali ed europee le presenze al termine della stagione sono ben 45. Il rendimento di Kristoffer convince il club: a maggio 2018 firma un nuovo contratto con il Celtic, a cui si lega fino al 2022. Nel 2018 esordisce anche in nazionale maggiore, all’età di 19 anni e 11 mesi, nell’amichevole contro l’Australia vinta 4-1. Nel 2019 continua ad essere un titolare inamovibile: in Premiership colleziona 28 presenze, condite da tre gol e due assist, e contando anche le coppe nazionali ed europee scende in campo con la maglia del Celtic per 49 volte.

OTTIMA TECNICA - Ajer è un gigante di 1 metro e 96 abbastanza atipico. Non ha una struttura fisica particolarmente sviluppata ed appare piuttosto longilineo. Nonostante l’altezza è un giocatore elegante nei movimenti: ama avere il pallone fra i piedi e in una difesa a due è lui il centrale che fa partire la manovra dal basso. Ha tanta personalità e gli piace giocare a testa alta, tanto che a volte si avventura in sortite palla al piede fra le maglie del pressing avversario: la sua buona tecnica di base gli permette a mantenere il controllo del pallone e ad avere la meglio negli spazi stretti. Con la sua altezza è ovviamente molto efficace nel gioco aereo, rendendolo un pericolo concreto sui calci piazzati: grazie ai suoi centimetri spesso non gli è neanche necessario saltare, ma la sua elevazione e la sua agilità sono comunque impressionanti per uno della sua stazza. Ama entrare in scivolata per sradicare il pallone dai piedi dell'attaccante, cosa che gli riesce spesso grazie alle sue lunghe leve, è molto bravo negli anticipi ed ha un ottimo senso della posizione. Questo gli permette di poter essere schierato anche in altri ruoli: il norvegese ha le caratteristiche per giocare da mediano davanti alla difesa e addirittura da terzino destro, ruolo che quest’anno ha ricoperto diverse volte con la maglia del Celtic. La sua posizione preferita rimane comunque quella al centro della difesa, dove le sue qualità fisiche, tecniche e mentali lo rendono un giocatore unico nel panorama calcistico odierno.

IL FUTURO - “Non prolungherà e lascerà il club in estate. Ci sono diversi club interessati a lui e lo seguono da tanto tempo". Queste le parole del suo agente, che pochi giorni fa si è espresso così sul futuro del giovane difensore. Tra le squadre che lo osservano da parecchio c’è anche il Milan, che però dovrà scontrarsi con la concorrenza di mezza Europa. Dopo due ottimi anni in Scozia Ajer è pronto a muovere il prossimo passo nella sua promettente carriera e nel suo futuro potrà esserci quell'Italia che ha già sfiorato in passato, questa volta però a tinte rossonere. Il Celtic cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua sempre più probabile cessione, ma il Milan ha già dimostrato, come con Theo e Bennacer, che uno sforzo economico per i giovani talenti si può fare. Nei prossimi mesi scopriremo se sarà così anche per Ajer.