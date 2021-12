Krunic: "Gioco ovunque, nessun problema. Messias? È uno che parla in campo”

Rade Krunic, centrocampista rossonero, si è così espresso a MilanTV all'indomani di Genoa-Milan e a due giorni dal match contro la Salernitana: "Dopo la sconfitta con il Sassuolo ci voleva una risposta e una partita per bene: siamo riusciti a farla nella maniera giusta, come voleva il mister e come vogliamo noi. Abbiamo fatto la partita da Milan, con la giusta intensità, aggressività e tutto il resto".

Sul suo ruolo: "Mi sento un tuttocampista, posso giocare in diversi ruoli; poi dipende dalle partite e da quello che chiede il mister. Se c'è bisogno dell'uno contro uno sulla fascia, ovviamente, ci sono giocatori che lo possono fare molto meglio di me, ma ci sono altre cose che io posso dare alla squadra e forse altri giocatori meno. Adesso sto quasi al 100%".

Su Messias: "Ha fatto subito vedere che può giocare nel Milan e che è un giocatore importante. Fuori dal campo non parla tantissimo, ma in campo parla abbastanza"

Sulla Salernitana: "Col Genoa era importante per noi e lo sarà anche la Salernitana: in campionato abbiamo perso due partite e dobbiamo fare punti. Con la Salernitana è la più importante ora, poi quando vinciamo penseremo alla prossima nella maniera giusta".

️ "We have to make up for lost points"

Krunić ahead of Saturday's #MilanSalernitana



️ "Dobbiamo recuperare i punti persi"

Le parole di Krunić in vista della sfida di sabato#SempreMilan pic.twitter.com/om1PpNkl0r