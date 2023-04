Kyle Walker, un profilo "da Milan" ma non "da Milan di RedBird"

In attesa di capire come si chiuderà la stagione, in casa rossonera si inizia già a pensare alla prossima ed in particolare al mercato estivo. Come sempre, i nomi che circolano e che vengono accostati al Diavolo sono tantissimi: uno degli ultimi in ordine di tempo è quello di Kyle Walker, terzino destro che non è più un titolarissimo nel Manchester City. Il giocatore inglese è in scadenza nel 2024 e per ora non ha ancora iniziato i colloqui con il suo attuale club per parlare del prolungamento.

PERCHÉ SÌ - In Inghilterra, in particolare il The Times, dicono che anche il Milan starebbe pensando di fare un'offerta per Walker: l'idea sarebbe quella di affiancarlo a destra a Davide Calabria e avere così due terzini di sicuro affidamento. A livello tecnico, il suo è certamente un profilo "da Milan" sotto tutti i punti di vista: grande qualità, grande carisma e grande esperienza internazionale, tanto che per diversi anni è stato uno dei migliori terzini destri in circolazione.

PERCHÉ NO - C'è però un grande "ma": nessun dubbio, infatti, sulle sue qualità, ma stiamo parlando di un profilo che non rispecchia i parametri del Milan di RedBird: Walker è infatti un giocatore il cui rendimento è in calo, ha 32 anni e ha un ingaggio al City che il Milan non può garantirgli (oltre 9 milioni di euro lordi). Per questo motivo, salvo clamorose sorprese, le voci che arrivano dall'Inghilterra devono essere viste come semplici "rumors di mercato".