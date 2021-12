L’AIA conferma la decisione di Massa, ma che incoerenza con il regolamento

Il gol di Franck Kessiè, a pochi minuti dal termine della partita, ha scatenato parecchie polemiche, tant'è che a Casa Milan filtra molto fastidio per l'episodio finale di Milan-Napoli di ieri sera. Il direttore di gara è stato richiamato, giustamente (a livello regolamentare), dal VAR per l'On Field Review, annullando il gol dei rossoneri a causa della posizione in fuorigioco di Olivier Giroud. Oltre il danno la beffa: a questo episodio si aggiunge anche l'errore sul vantaggio della squadra di Spalletti: il corner dei partenopei nasce da una rimessa laterale in favore del Milan, assegnata inspiegabilmente al Napoli dopo l'evidente tocco di Lozano. Evidente solo per chi l'ha vista da casa, non per il guardalinee Meli, che a pochi passi dall'azione ha sbagliato la decisione.



IL REGOLAMENTO - Tornando al gol annullato ai rossoneri. L'AIA ha provato a fare chiarezza, spiegando che, quando c'è un contatto fisico tra un giocatore in posizione geografica di fuorigioco e un difensore, l'attaccante è considerato in posizione irregolare, a prescindere dalla chiara intenzione di interferire con l'avversario. Il contatto, con l'aggiunta del movimento delle gambe di Giroud, tra il francese e Juan Jesus bastano per considerare corretto l'annullamento del gol dei rossoneri. Ma tra quello che ha comunicato l'AIA e il regolamento c'è una grande incoerenza. Secondo il regolamento, un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito solamente se viene coinvolto nel gioco attivo.

Da regolamento, quindi, la posizione di fuorigioco di un attaccante è da considerarsi attiva se interviene:

- Interferendo con il gioco, giocando o toccando il pallone passato o toccato da un compagno

oppure

- Interferendo con un avversario:

Impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendo chiaramente la linea di visione, o contendendogli il pallone, o tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando quest’azione impatta sull’avversario, o facendo un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone.



In questo caso Giroud sposta la gamba sinistra proprio per evitare il contatto diretto con Juan Jesus, che riesce ad intervenire senza problemi. Inoltre, l'attaccante francese si ritrova in quella posizione dopo un contrasto proprio con il difensore azzurro e l'ex Chelsea, di certo, non può sparire improvvisamente. Se il centravanti rossonero, invece, avesse conteso, o provato a contendere, il pallone con il difensore partenopeo, allora sarebbe stato giusto annullare il gol.