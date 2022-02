L'anima del 9, uomo derby e doppietta da record: Giroud infiamma San Siro e stende l'Inter!

Secondo successo del Milan negli ultimi quattro incontri di campionato contro l'Inter, questa volta nel segno di Olivier Giroud. L'attaccante francese realizza una doppietta in tre minuti, la seconda in questa stagione dopo i due gol realizzati alla seconda giornata di campionato contro il Cagliari. Una prestazione sontuosa dell'ex Chelsea, che ubriaca De Vrij per tutta la partita, vincendo la maggior parte dei contrasti aerei e realizzando poi un gol spettacolare con un gesto tecnico da fuoriclasse, che manda il difensore olandese totalmente in tilt. Una rete molto simile a quella siglata sei anni fa ad Anfield con la maglia dell'Arsenal: controllo di tacco, Kolo Tourè preso in controtempo e mancino piazzato sul palo apposto. Un gol da vero Bomber.



L'uomo del derby

E' lui l'MVP del successo rossonero nel derby, con questa magistrale doppietta realizzata in 180 secondi. Una doppietta meritata per Olivier, che in questa stagione, tra infortuni vari e la positività al Covid-19, non ha mai dato ai tifosi rossoneri la certezza di essere l'attaccante giusto per la fase offensiva della squadra guidata da Mister Pioli. La prestazione con l'Inter, però, ha messo in mostra tutte le qualità del campione francese che, come confermato da lui stesso in un'intervista rilasciata a StarCasinòSport a pochi giorni dal derby, ha dichiarato di essere pronto e di stare bene fisicamente. Beh, la doppietta ha confermato quanto detto prima del match contro l'Inter.

Doppietta da record

Vittoria e doppietta al derby di un numero nove. Sapete da quanto non succedeva? Per i tifosi rossoneri (e anche nerazzurri) la data è storica: 11 maggio 2001. Nell'iconico derby di quel giorno, il Milan si impose con un 6-0 tennistico sull'Inter. In quell'occasione Comandini, il numero 9 rossonero, mise a segno una grandissima doppietta. Venti anni dopo, Olivier Giroud ha replicato quanto fatto da Gianni: doppietta (e che doppietta!), conquista del derby e tre punti portati a casa. Un successo che vale il secondo posto con il Napoli, ma che riduce la distanza dall'Inter, attualmente sopra di una lunghezza dalle squadre di Pioli e Spalletti, anche se con una partita in meno.