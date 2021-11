L'ascesa silenziosa di Tatarusanu: lavoro duro e ottime prestazioni

Da quando il portiere francese del Milan Mike Maignan ha dovuto alzare bandiera bianca per un’operazione al polso, Ciprian Tatarusanu sta difendendo i pali rossoneri in maniera egregia a suon di partite e, soprattutto, parate assolutamente degne di nota. Il gigante portiere di Bucarest è stato in grado di superare abilmente l’iniziale scetticismo nei suoi confronti da parte dei tifosi e dei media e si è indubbiamente guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente. Si pensava che il forfait del portiere transalpino sarebbe stato un problema insormontabile per il Milan invece così non è stato.

MIRANTE - La dirigenza rossonera, appena saputo dello stop forzato dell’ex estremo difensore del Lilla, è corso ai ripari ingaggiando a parametro zero Antonio Mirante, esperto portiere svincolato dopo l’ultima esperienza alla Roma. L’ex numero uno romanista, di fronte alla irrinunciabile offerta rossonera, ha accettato immediatamente la proposta di Maldini e Massara e, dopo un’operazione lampo, è arrivato a Milanello per giocarsi le proprie carte come titolare. Le prestazioni offerte, però, da Ciprian in questo mese hanno convinto a pieno e non hanno, dunque, lasciato minuti e spazio sul rettangolo verde a Mirante.

FIDUCIA - Maignan, ora, ha tutto il tempo di recuperare a pieno dall’infortunio senza dover forzare i tempi. Le prestazioni insufficienti dello scorso anno stanno piano piano diventando solo un lontano ricordo e ora Tatarusanu sta conquistando il cuore dei tifosi rossoneri, soprattutto dopo il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby di domenica scorsa contro l’Inter. Nel momento del bisogno, il portiere milanista, è riuscito a sfruttare l’occasione concessagli da mister Pioli e sta facendo ricredere tutti coloro che non hanno avuto fiducia in lui.

PROFESSIONISTA - Tatarusanu è uno sportivo vero, silenzioso, mai una parola fuori posto. Ha fatto anni straordinari con la nazionale, anche se non ha mai avuto la fortuna di trovare allenatori che credessero veramente nelle sue capacità. Ciprian rappresenta perfettamente il classico “eroe” che non ti aspetti, colui che si mette a servizio della squadra lavorando a testa bassa in allenamento senza mai pretendere nulla. Tatarusanu si sta prendendo il Milan e, con lui in campo, i tifosi rossoneri possono dormire sonni tranquilli, in attesa del ritorno di Mike Maignan.

di Jacopo Rossi.