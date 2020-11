L’esplosione di Kessié: pilastro in campo e leader nello spogliatoio, ora per il Milan è incedibile

Il Milan ha un nuovo “presidente”. Non dietro la scrivania, ma in campo. E a Milanello. Si tratta di Kessiè, uno degli intoccabili - sottolinea Tuttosport - della formazione milanista. Il centrocampista ivoriano, dopo un paio di stagioni in cui ha provato a incidere senza mai riuscirci del tutto, è finalmente esploso, diventando un perno insostituibile della squadra.

LEADER - I compagni lo chiamano “presidente” e lui, su questo aspetto, ci scherza parecchio. Ma non si tratta di un semplice appellativo ironico: oggi, infatti, la voce di Kessié ha un peso specifico nello spogliatoio rossonero. L’ex atalantino è - insieme a Ibrahimovic, Donnarumma, Romagnoli e Kjaer - uno dei giocatori che sanno cosa dire e come dirlo. La presenza in rosa di un campione come Zlatan lo ha aiutato parecchio. Al resto ci ha pensato Pioli e il suo 4-2-3-1 che si adatta alla perfezione alle caratteristiche di Franck.

INCEDIBILE - Per il Milan, che ancora non ha avviato i discorsi relativi al prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 (ma con ogni probabilità lo farà presto), il presidente Kessié è incedibile. Dal canto suo, il ragazzo è felice di restare: non si è mai scomposto di fronte alle indiscrezioni