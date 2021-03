L'importanza del Presidente Kessie. E Maldini svela un retroscena nello spogliatoio

Ennesima prestazione di livello di Franck "Il Presidente" Kessiè, che ormai ci ha abituati a gare dove sovrasta chiunque provi a contrastarlo. Il centrocampista ivoriano, migliore in campo nel match contro il Manchester United, nel momento di difficoltà dei rossoneri ha preso per mano una squadra giovanissima e l'ha rialzata a suon di prestazioni da veterano. Oltre alla grandissima freddezza su rigore, il numero 79 ha colmato quel buco tecnico che non gli permetteva di essere un centrocampista totale, che lo ha portato ad essere attualmente tra i migliori in Italia (e forse in Europa).

COLONNA - Franck, il vero e proprio condottiero di questo Milan, ha aiutato tantissimo i proprio compagni, soprattutto Soualiho Meite, ieri autore di una grandissima prestazione. Il centrocampista francese, dopo un inizio titubante, ha sfornato un'ottima partita, grazie anche alla mano che ha dato Kessiè in mezzo al campo. Ma non solo Meite. Il classe '96 ha più volte trovato un partner diverso a centrocampo: all'inizio con Bennacer - con cui formava una delle migliori coppie europee -, poi con Tonali, anche lui cresciuto in maniera evidente, e ora l'ex Torino.

LA MANO - Come detto poc'anzi, Franck, oltre ad aver avuto una crescita esponenziale, ha dato una mano ai propri compagni. L'unica mano che l'ivoriano non ha usato è proprio quella sul gol annullato. Una rete strepitosa, che forse, proprio per la sua bellezza, non meritava questa decisione arbitrale. Eppure Vincic, fischietto della gara contro il Manchester United, ha deciso di diventare protagonista del match, invalidando un gol proprio a Kessiè. Il gol nella testa di Franck rimane, soprattutto per la crescita personale che non deve interrompersi, soprattutto per affermarsi in Europa.

LE PAROLE DI MALDINI - Come sottolineato da Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro il Manchester United, Franck Kessiè non è solo un tassello in più in campo, ma lo anche nello spogliatoio: "La sua crescita è esponenziale, non solo sportiva ma anche a livello di guida per i ragazzi. Quello che fa in campo e fuori, è il giocatore che aiuta di più, non a caso è chiamato presidente. E' il giocatore che aiuta di più nello spogliato insieme a Zlatan Ibrahimovic". Un carattere forte, che per l'economia del gruppo è sempre importante averlo.