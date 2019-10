L'indispensabile Piatek: il polacco vuol tornare Pistolero nella sua Genova

Marco Giampaolo è solito schierare formazioni con qualche sorpresa rispetto alle previsioni effettuate dalla stampa nei giorni e nelle ore precedenti alla gara. Dopo le parole pronunciate dal tecnico rossonero, però, avrebbe davvero del clamoroso l'esclusione di Krzysztof Piatek dall'undici titolare nella partita di domani sera contro il Genoa al Ferraris. Un attaccante in enorme difficoltà dal punto di vista realizzativo, a cui Giampaolo non ha lesinato anche delle frasi forti nel recente passato. Il polacco deve tirarsi fuori dal pantano in cui è sprofondato insieme alla squadra, facendosi aiutare dai compagni, ma mettendoci anche del proprio.

INDISPENSABILE PIATEK - Ad una domanda specifica sulla possibilità che il numero 9 parta dalla panchina contro i rossoblù, Giampaolo non ha usato giri di parole: "Non puoi pensare di rinunciare al tuo capocannoniere, nella maniera più assoluta.. Se non li fa lui i gol, chi li fa, Giampaolo? Piatek può anche stare fuori due o tre partite in un campionato, ma il Milan deve fare affidamento sulle qualità di Kris. Deve stare lì, soffrire, darci dentro e prendersi le sue responsabilità. Non è che faccio fuori i calciatori così tanto per. Posso metterli a riposo una partita per farli recuperare, ma quelli più importanti devono stare in trincea".

IN TRINCEA NELLA SUA GENOVA - A meno di autentici colpi di scena, dunque, Piatek guiderà nuovamente il tridente d'attacco rossonero, che dovrebbe essere completato da Suso e Leao al suo fianco. Non sono serviti nemmeno i due gol dal dischetto contro Verona e Torino per sbloccare il polacco. E' evidente che serva una rete su azione, come una di quelle che ha segnato nella scorsa stagione proprio a Marassi, sponda Genoa. Con i rossoblù, infatti, ha fatto conoscere il proprio nome in tutto il mondo, dopo essere approdato sotto la Lanterna poco più di un anno fa da illustre sconosciuto. Che sia proprio Genova e Marassi, là dove tutto è iniziato, a far tornare il Pistolero?