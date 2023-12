L'infortunio, la Coppa d'Africa e un centrocampo di livello (con un'esclusione?): cosa ci dice il ritorno in campo di Ismael Bennacer

Ismael Bennacer è tornato in campo, 206 giorni dopo l'infortunio al ginocchio: un momento molto emozionante nei minuti finali della sfida contro il Frosinone con il centrocampista algerino accolto da una standing ovation del pubblico di San Siro. Con il suo rientro in campo Stefano Pioli avrà a disposizione un reparto di alto livello, con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, oltre ad Adli e Pobega, a ruotare. Lo stesso Isma ha confermato che i nuovi acquisti hanno portato qualcosa in più. Ora però bisogna vedere in campo con sta Bennacer e in quanto tempo impareranno a conoscersi: il potenziale per fare bene c'è tutto.

E LA COPPA D'AFRICA?

Per quanto riguarda il recupero di Ismael Bennacer c'è da tener conto anche della situazione Algeria. La nazionale di Bennacer si è qualificata alla prossima Coppa d'Africa di gennaio. I tifosi rossoneri sono ovviamente preoccupati per una probabile partenza dell'algerino, che fino a quel momento metterà nelle gambe minuti importanti. Lo stesso Isma non è però certo della partenza, come rivelato a Sky Sport: "Io voglio ritrovare il ritmo, poi vedremo se sarò pronto. Parlerò anche con il mister della nazionale, esco da un infortunio importante. Se non sarò pronto è meglio che prenda un giocatore che è al 100%. Vedremo come starò".

IL SUO RIENTRO ESCLUDE...

E se il rientro a pieno regime di Bennacer portasse ad una cessione? Il riferimento cade ovviamente su Rade Krunic, che ieri sera non si è mai neanche riscaldato durante Milan-Frosinone: il bosniaco è, infatti, rimasto in panchina per tutta la gara. Su tale scelta pesano anche le difficoltà per il rinnovo, per il quale c'è distanza tra richiesta dell'entourage e la proposta del Club rossonero, oltre alle offerte dalla Turchia, con il Fenerbahce sempre molto interessato ad acquistarlo già nella prossima sessione di gennaio.