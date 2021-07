L'ultima grande sfida di Ibra: vincere nuovamente col Milan. Col sogno Mondiale sullo sfondo

Ibrahimovic suda a Milanello, freme dalla voglia di tornare a giocare, a trascinare i suoi sul campo. Come sottolinea Tuttosport, a 39 anni e dopo una carriera pazzesca, lo svedese non ha nulla da dimostrare, ma vuole comunque continuare a lottare e a vincere. E sogna nuove imprese, nuove soddisfazioni personali e di squadra.

RECUPERO - Ora ha un obiettivo: rimettersi in sesto dopo l’intervento al ginocchio. La ricerca della migliore condizione, dopo l’ennesimo infortunio, è uno stimolo in più per Zlatan, che viaggia verso l’ultima sfida della sua fantastica avventura da calciatore, prima di un futuro da dirigente (proprio al Milan? Chissà!). Ma è ancora presto per pensare alla scrivania. Adesso Ibra ha in testa una data: lunedì 23 agosto, giorno del debutto dei rossoneri in campionato sul campo della Sampdoria.

SOGNO MONTIALE - È una corsa contro il tempo e il Milan, ovviamente, non ha intenzione di rischiare. Ibrahimovic, comunque, ci proverà. Anzi, farà di tutto per esserci a Marassi. Zlatan che culla pure un altro grande sogno: quello di poter chiudere la carriera con la partecipazione al Mondiale.