L'umiliazione è servita: il Milan perde anche questo derby. Inter campione d'Italia

Si chiedeva una prova d'orgoglio, almeno. Per evitare di vedere l'Inter campione in casa rossonera. E per chiudere con dignità una stagione che nel giro di pochi giorni, al netto di una qualificazione Champions in pugno (ma comunque non ancora ottenuta), è diventata deludente. È finita giustificando ogni sinistro presagio, consegnando all'Inter il sesto derby consecutivo e anche lo scudetto. E questo rimarrà nella storia.



L'ultimo derby di Stefano Pioli è la versione confusa vista 4 giorni prima contro la Roma: cerca nuove alchimie tattiche per sorprendere l'avversario, stravolge ancora una volta la squadra, propone Leao punta centrale in un modulo che assomiglia a un 3-5-2 speculare all'Inter. Il risultato è che l'Inter affonda come e quando vuole, alternando momenti in cui sta bassa ad altri nei quali alza il pressing per recuperare palla nella metà campo rossonera. Al 18' siamo già sotto, per la terza volta negli ultimi cinque derby su azione da corner. Segna Acerbi, lasciato inspiegabilmente liberissimo di incornare superando da due passi Maignan.

Il gol nerazzurro è la fotografia dell'atteggiamento di una squadra che si è da subito consegnata all'Inter che pur non irresistibile, senza troppi sforzi si è trovata nelle condizioni di poter persino infierire e solamente la scarsa mira di Lautaro e compagni ha evitato uno scenario stile semifinale d'andata di Champions. Poche idee e confuse, tanti cross per il centro dove non c'è una torre (Giroud è in panchina). E quando il Milan trova il modo di impegnare Sommer nell'immediata ripartenza nerazzurra si fa trovare scoperta, rischiando di subire il raddoppio. Che arriverà comunque nella ripresa, con un Thuram a cui viene permesso di fare il bello e il cattivo tempo: riceve sulla sinistra, rientra col destro, batte Maignan sul suo palo.

Il "Pioli is on fire" che si leva dalla Curva Nord amplifica la portata dell'umiliazione subita, i cambi in corsa arrivano immediati per cercare di salvare il salvabile. La reazione è di disperazione, arriva anche il gol di Tomori a nove minuti dalla fine, con l'inglese bravo a farsi trovare pronto su una respinta di Sommer su colpo di testa di Gabbia. La squadra, dopo le prime battute dove ha dato l'impressione di partire già sconfitta, di rende conto del peso dell'evento negli ultimi minuti. Troppo tardi. C'è tempo per un parapiglia che porta all'espulsione di Dumfries, Théo e Calabria, con questi ultimi due che salteranno la Juventus, più Tomori che da diffidato rimedia un giallo.

Il Milan perde così il suo sesto derby consecutivo, Pioli il 10° su 15 da allenatore del Milan. Una cosa è ormai certa: è stato per lui l'ultimo. E purtroppo passerà alla storia come la prima stracittadina che consegna il titolo di campione d'Italia.