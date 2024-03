L'uomo che espelle la gente. E che segna gol pesanti: Pulisic sempre più provvidenziale

vedi letture

Christian Pulisic è stato votato dai tifosi del Milan come MVP della partita vinta contro la Slavia Praga, dove "Capitan America" ha messo la firma segnando la rete del 4-2 e non solo.

In una partita dove oggettivamente la squadra non ha brillato e dove nella prima parte di gara sono stati gli ospiti a creare le occasioni migliori, l'ex Chelsea ha svoltato la serata, mettendo a rischio l'incolumità: l'intervento killer di Diouf è costato il rosso al senegalese e apparecchiato la vittoria al Milan. Tra i fischi di San Siro, messi fortunatamente a tacere proprio dal suo tocco vincente nell'azione costruita da Leao e finalizzata per il 4-2 definitivo.

Due espulsioni causate in sette giorni

Una scena già vista sei sere prima all'Olimpico, in una partita che contro la Lazio sembrava destinata a non sbloccarsi, lo statunitense ha indotto Luca Pellegrini all'espulsione con tanto di coda polemica (degenerata fino alle minacce di morte inviategli dai "tifosi" laziali). Il Milan l'ha poi sbloccata nei minuti finali con Okafor.

Impatto decisivo in Italia e in Europa

Pulisic ha fin qui avuto un grande impatto dal suo arrivo al Milan, il premio di miglior giocatore della partita in Europa League non è stato l'unico stagionale. Sempre per i tifosi del Milan è stato l'MVP del mese di agosto ed è stato anche votato miglior giocatore del mese di dicembre in Serie A. 9 reti segnate e 7 assist in 36 partite giocate, quasi sempre pesantissime: dal gol a Marassi contro il Genoa alla rete che ha deciso la sfida contro il Sassuolo e quella che ha aperto le marcature all'andata contro la Lazio. E tornando in Europa fondamentale il gol siglato a Newcastle, in un momento molto complicato di una partita in cui il Milan era sotto e fuori da tutto: è stato il punto di svolta in questa stagione, col salvagente dell'Europa League acciuffato grazie all'1-2 definitivo di Chukwueze. Poteva chiudersi quella sera la stagione fuori dai confini del Diavolo, che può invece continuare a sognare.