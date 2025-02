La C sottovalutata: tutti gli errori del Milan Futuro, tra rosa extralarge e l'abbonamento ai rossi

vedi letture

Il cambio di panchina del Milan Futuro evidenzia una situazione di gran lunga più complicata di quanto preventivato a inizio stagione. Ci si poteva aspettare una fase di rodaggio ma arrivati a dieci giornate dalla fine cadono anche questi alibi. Massimo Oddo avrà poco tempo a disposizione per tirar fuori i rossoneri dalle sabbie mobili. Cosa è andato storto?

TROPPI CALCIATORI IMPIEGATI

Ben 38, se ci limitiamo al campionato. 39 con la Coppa Italia di Serie C. Nessuno ne ha impiegati di più del Milan Futuro. Tre portieri che si sono alternati (12 partite per Nava, 10 per Raveyre, 6 per Torriani, senza che ci fosse una chiara gerarchia. 13 difensori impiegati, 12 centrocampisti e 10 attaccanti. Più Nasti in Coppa Italia. Un turnover così massiccio storicamente indica una squadra in difficoltà e non è un caso che subito dopo i rossoneri ci sia la SPAL quartultima con 37 e il Perugia che ha cambiato due allenatori con 35. Poi Lucchese e Legnago Salus, altre due squadre con problemi, a 34. Non c'è una formazione base, non c'è un modulo base (la squadra è passata dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 al 4-4-2 dell'ultimo turno contro il Pescara). Difficile trovare l'amalgama.

TROPPI POCHI GOL SEGNATI

Il Milan Futuro ha il terzo peggiore attacco. Peggio solo Sestri Levante e Legnago Salus che sono le uniche due sotto in classifica. Dall'inizio del torneo si è notata una difficoltà cronica a segnare e a creare occasioni. Con gli attaccanti (ben 10 impiegati) che non riescono mai a ricevere palla in profondità, costretti spesso a lavorare spalle alla porta. Il miglior marcatore in campionato è Kevin Zeroli, giocatore fuori categoria che infatti ora è a Monza a farsi le ossa in Serie A. Dopo di lui sei giocatori a quota 2, tra cui Jimenez, ormai in pianta stabile in prima squadra. Gli altri sono Hodzic, Chaka Traoré, Camarda, Magrassi e Longo, quest'ultimo ceduto a gennaio.

TROPPI GIOCATORI A FARE DA SPOLA

Tra le attenuanti per Daniele Bonera c'è stato il continuo viavai dei giocatori che hanno fatto la spola tra prima squadra, Milan Futuro e anche Primavera. Il caso di Francesco Camarda è emblematico: in questa stagione conta 13 presenze con la Prima squadra fra campionato e Champions, 12 con il Milan Futuro e una con la Primavera per giocare la Youth League. Ma lo stesso discorso può essere fatto per Jimenez, Zeroli, Bartesaghi e anche Liberali. Di fatto il tecnico si è ritrovato spesso senza 4-5 giocatori contemporaneamente.

TROPPE ESPULSIONI, SEMPRE GLI STESSI ERRORI. TROPPE PARTITE COMPROMESSE INGENUAMENTE

Con 8 espulsioni, il Milan è la terza squadra più cattiva del girone B. Peggio hanno fatto solo Campobasso (9) e Gubbio (10). Da inizio anno la squadra si complica la vita, con alcuni atteggiamenti incomprensibili che hanno compromesso la situazione. Nel dettaglio:

- 8ª giornata, espulsione di Coubis dopo 5 minuti della partita contro la Pianese. Che vincerà la partita. Verrà espulso a fine gara anche Minotti, che verrà punito con cinque giornate di squalifica.

- 9ª giornata, espulsione di Ballo-Touré (scelta rivedibile dell'arbitro) sull'1-0 contro il Legnago. Da quel momento l'avversario prende coraggio e segna tre reti. A gara compromessa perde le staffe Jimenez, espulso anche lui.

- 12ª giornata, espulsione di Coubis nel recupero di Milan-Pineto, a partita già compromessa

- 23ª giornata, Gala entra all'83' di Ascoli-Milan con i rossoneri meritatamente in vantaggio. Si fa immediatamente espellere. E i marchigiani prendono coraggio e pareggiano.

- 27ª giornata, Camporese rimedia due gialli in 40' col Milan già sotto di misura con la Pianese. E arriva l'ennesima sconfitta

- 28ª giornata, Bartesaghi si fa espellere al 77' col Milan che sta pareggiando contro il Pescara. Gli abruzzesi ringraziano e fanno 2-3