La conferma di affidabilità: Kalulu tra titolarità e rinnovo (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, anche nel derby di martedì sera, ha confermato la sua grande attitudine alle grandi partite. Il difensore francese, entrato al posto di Alessio Romagnoli a metà del primo tempo, è stato catapultato in campo a freddo ma era come se avesse iniziato la partita. Sicuro, preciso, mai una lettura preventiva sbagliata o una scelta errata, l’ex giocatore del Lione ha dato un’ulteriore testimonianza di affidabilità. A turno Lautaro Martinez, Dzeko, Correa e Sanchez gli sono andati a sbattere contro, venendo sempre rimbalzati dal numero 20 in maglia milanista, che ha dimostrato personalità da vendere anche quando c’è stato da riprendere qualche compagno che non ha rispettato le spaziature sul campo, rendendo difficile un’uscita dalla pressione. Probabilmente se oggi Kalulu fosse titolare in qualche squadra di medio-alta classifica in Ligue 1, il prezzo del suo cartellino sarebbe molto alto, visto che raramente sbaglia la partita quando viene chiamato in causa. Specialmente quando gioca da difensore centrale, ovvero il ruolo nel quale ha dichiarato più volte di sentirsi più a suo agio, anche se ha fatto vedere delle cose buonissime anche quando è stato schierato da terzino destro.

Nel podcast odierno l'approfondimento su Pierre Kalulu