La fatica di Bakayoko e l'essenziale rientro di Biglia: Gattuso ora deve mischiare le carte

Dopo ventitré gare consecutive disputate dal primo minuto, ad eccezione di Milan-Fiorentina saltata per squalifica, Tiemoué Bakayoko ha iniziato ad avvertire i primi scricchiolii di cedimento, dovuti ad una fisiologia stanchezza dopo mesi e mesi da assoluto insostituibile. Contro il Sassuolo il francese ha faticato ad emergere nell'indomito pressing neroverde, rischiando l'espulsione nella ripresa e venendo saggiamente chiamato in panchina da Gattuso, con l'inserimento di un salvifico Lucas Biglia, tornato a disposizione proprio nel momento del bisogno.

LA FATICA DI CENTROCAMPO - Proprio la presenza dell'argentino può aiutare tantissimo il Milan in questi ultimi tre mesi della stagione: spremere troppo Bakayoko, e anche altri giocatori, può portare ad un sovraccarico e ad un decadimento proprio in vista del rush finale. Questo non vale soltanto per l'ex Chelsea, ma è chiaro che, a differenza di altri elementi, il classe '94 è stato tra i più impiegati da novembre a questa parte. Non è da escludere che contro il Chievo Gattuso possa optare per un avvicendamento, tenendo conto che anche Paquetà avrebbe bisogno di tirare il fiato dopo 11 gare su 11 disputate dal primo minuto.

CAMBI IN VISTA? - Il Milan è riuscito a spuntarla col Sassuolo, superando anche i limiti arcinoti negli ultimi anni, dove non arrivava mai a sfruttare le occasioni di classifica che gli si ponevano di fronte. Eppure, viste le difficoltà dimostrate a San Siro, è più che consigliabile correre ai ripari, cercando di innescare qualche modifica o miglioria in vista delle prossime settimane. Biglia può diventare un elemento di assoluta importanza in questa fase del campionato, così come Conti, fin qui chiuso da Calabria. L'ex Atalanta può diventare un'arma impropria sulla fascia destra e, visto l'appannamento di Suso, un ulteriore aiuto su quella corsia sarebbe veramente utile.