La macchina Piatek continua a macinare gol: il Pistolero è una certezza in mezzo a tanti dubbi

Minuto 46 di Macedonia-Polonia. Krzysztof Piatek subentra a Frankowski col risultato fermo sullo 0-0. Calcio d'angolo per i polacchi, palla sporca in area e deviazione in rete: chi sarà stato? Il tocco vincente è ancora, o meglio dire sempre, del Pistolero, autore del suo terzo gol in Nazionale e del trentatreesimo di una stagione super, portata avanti in maniera eccellente con due maglie diverse. Quasi un unicum per il calcio moderno, dove raramente ci si riesce a ripetere immediatamente in nuove squadre. E molti attaccanti che segnano nei rispettivi club poi non riescono ad incidere con il proprio paese. Tutti questi "luoghi comuni" sfuggono al classe '95, una delle poche certezze dell'attuale Milan.

IL RUOLO DEL PISTOLERO - Se i rossoneri hanno sfiorato l'impresa di centrare la Champions lo devono soprattutto a Piatek, il quale ha tirato la carretta realizzativa per mesi, portando anche il Milan in semifinale di Coppa Italia. C'è stato un piccolo blocco nel post Juventus-Milan, ma ci ricordiamo bene quella partita e il peso psicologico che ha comportato, forse anche in maniera superiore al derby. L'undici di Gattuso ha giocato meglio dei bianconeri, ha subito ingiustificati errori arbitrali (in epoca VAR) e avrebbe quantomeno meritato di uscire con un punto. Resta il fatto che Piatek è riuscito a segnare all'Allianz Stadium, cosa tutt'altro che banale per i centravanti rossoneri degli ultimi anni.

POSTO FISSO - Ancora il club rossonero deve ufficializzare il nuovo quadro dirigenziale, si attende l'ufficialità di Maldini, così come le evoluzioni delle trattative per liberare Boban e Tare. Nel mentre bisognerà affondare anche per Giampaolo, il quale dovrà risolvere il proprio contratto con la Sampdoria. Prima del mercato, quello vero, si dovrà ancora attendere un po', anche per comprendere chi partirà fra i vari "sacrificabili" della rosa milanista. Piatek, dalla sua, rappresenta una colonna portante del Milan che verrà: non si sa se in porta ci sarà Donnarumma o un altro portiere, come verrà rivoluzionato il centrocampo e il destino di tanti attaccanti rossoneri, ma sul centravanti titolare della prossima stagione non ci sono dubbi. Il Pistolero, arrivato per rimpiazzare lo scontento Higuain, è stato forse uno dei migliori acquisti recenti del Milan, risolvendo un annoso problema che si protraeva dal post Ibrahimovic.