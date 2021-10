La magica notte di Calabria: fascia da capitano, gol e convocazione in Nazionale

Quella di ieri sera sarà certamente una di quelle notti che Davide Calabria si ricorderà a lungo: con Alessio Romagnoli in panchina, è toccato a lui indossare la fascia da capitano e dopo 28'' ecco che ha segnato il gol del momentaneo 1-0 rossonero. Si tratta della prima rete stagionale del giovane terzino del Milan, la sesta in gare in ufficiali, ma questa ha certamente un sapore particolare visto che aveva la fascia al braccio.

SALTO DI QUALITÀ - Come riferisce questa mattina Tuttosport, Calabria sta vivendo la fase più importante della sua carriera: dopo qualche difficoltà nelle scorse stagioni, tanto che si parlava molto anche di un suo possibile addio, Davide ha fatto un salto di qualità impressionante nell'ultimo anno e mezzo, diventando un elemento chiave della formazione rossonera. Il prodotto del settore giovanile milanista ha raggiunto un livello di rendimento molto alto, tanto da avergli aperto anche le porte della Nazionale italiana.

LA CHIAMATA DI MANCINI - E sempre ieri è arrivata un'altra bella notizia per Calabria, vale a dire la chiamata del ct azzurro Mancini che lo ha convocato al posto dell'infortunato Toloi per la fase finale della Nations League che si giocherà nei prossimi giorni. Un bel premio per il giovane terzino rossonero che però sa bene questo non è un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza per crescere e fare sempre meglio.