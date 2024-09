La pazza settimana di Fonseca: dal quasi esonero alla vetta della classifica

L'ultima settimana di Paulo Fonseca può essere definita in un solo modo: pazza. Pazza perchè fino a pochi giorni fa il suo esonero era già scritto e invece, dopo il successo nel derby contro l'Inter, ha vinto anche contro il Lecce e al momento è primo in classifica. Nessuno poteva immaginarselo, nemmeno probabilmente i più tifosi milanisti più ottimisti. E invece in meno di una settimana Fonseca è passato dalla graticola alla vetta della Serie A.

PRIMO POSTO INSPERATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di ieri sera del tecnico rossonero su questo tema: "Dopo le prime due partite (con Toro e Parma ndr) non mi aspettavo di poter vivere ora questo momento. Ma per questo il calcio è così bello, tutto può cambiare positivamente o negativamente in 90'. E ora siamo qui". Dopo l'importantissimo successo nel derby, era fondamentale dare continuità e vincere anche contro il Lecce e così è stato: "Era troppo importante fare i tre punti col Lecce. I giocatori l'hanno capito, per fortuna".

RIECCO THEO E LEAO - Negli ultimi giorni, il Milan di Fonseca, oltre ai risultati, ha ritrovato anche Theo Hernandez e Rafael Leao che sembrano essere tornati finalmente ai loro livelli: "Abbiamo parlato tanto tra di noi a inizio stagione. Sia Rafa che Theo sono arrivati dopo gli altri in estate. E Theo in particolare non ha fatto con noi nemmeno la metà degli allenamenti, normale non fosse subito al top. Ma di problemi non ne ho mai avuti né con lui né con Leao. Con Rafa ho una relazione aperta, ci diciamo sempre le cose in faccia. E io gli ho detto che deve essere sempre di più un uomo squadra: sta crescendo tanto in questo". In meno di una settimana Fonseca ha ribaltato la sua situazione e quella del Milan.