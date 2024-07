La prima settimana di Fonseca: tra le possibili new entry e una preoccupazione storica

Dopo il nulla di fatto con Joshua Zirkzee, il Milan si appresta a far decollare anche il suo calciomercato: da domani ogni giorno può essere quello buono per il sì di Alvaro Morata, c'è movimento anche per riempire un altro slot attaccanti, con i nomi di Fullkrug e Depay, oltre a Tammy Abraham, tra quelli sondati, si cerca l'accordo definitivo a centrocampo per Fofana. Insomma, sembra che qualcosa si muova sul serio dopo le tante chiacchiere, ma a Paulo Fonseca spetta un lavoro più importante.

NASCITA - Il Milan di Fonseca sta nascendo in questi giorni: l'8 luglio è stato il primo giorno di ritiro a Milanello, e il tecnico portoghese sta iniziando a farsi conoscere da una squadra ancora non al completo, con i pezzi pregiati che hanno disputato l'Europeo che raggiungeranno il centro sportivo prossimamente. Oltre a diffondere i suoi dettami, Fonseca, insieme al suo staff, ha sicuramente portato aria nuova anche per quanto riguarda un elemento fondamentale: la preparazione atletica, che certamente differirà da quella che proponeva lo staff della gestione Pioli.

PREVENIRE - Un'oculata preparazione atletica sarà fondamentale per arginare uno degli storici problemi del Milan dell'ultimo quinquennio: gli infortuni. Prevenire è meglio che curare, si sa, e preparare adeguatamente i calciatori che scenderanno in campo da metà agosto in poi per la Serie A e la Champions League aiuterà certamente ad evitare i guai fisici. Dunque oltre tutte le possibili new entry del mercato, per Fonseca è importante trovare la quadra per risolvere il problema principale del Milan, che ha intaccato la competitività della squadra nelle occasioni cruciali negli anni scorsi.