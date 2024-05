La prima stagione da 10 di Leao: il bilancio. Nessuno in Serie A ha un impatto come Rafa

vedi letture

Quando si parla di Rafael Leao ci sono due fazioni: quelli che lo definiscono un ottimo giocatore e quelli che lo considerano un giocatore normale. Nel mondo del calcio i numeri non mentono mai e nonostante lo si critichi per una mancanza di continuità, le statistiche dimostrano il contrario. Nel Milan e nel campionato di Serie A, nessun giocatore fino a questo momento ha avuto un impatto positivo sulla propria squadra come Rafa.

La prima stagione da numero 10

In questa stagione, la prima da numero 10, conclusa ieri con il pareggio 3 a 3 contro la Salernitana, Leao ha disputato 47 partite con la maglia del Milan nelle quattro competizioni (Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League) per un totale di 3.545 minuti. I suoi numeri in termini di goal e assist sono stati positivi, perché 15 sono state le reti segnate e 14 gli assist vincenti serviti ai suoi compagni. Quindi in ben 29 goal, c’è stato il nome di Leao fra marcatori e assistman. Guardando nel dettaglio la stagione 2023/2024, in Serie A, Rafa Leao ha saltato solamente quattro gare (Fiorentina, Frosinone e Atalanta per infortunio ed Empoli per squalifica) giocando 2.522 minuti, con 9 reti e 10 assist. Nelle 34 occasioni in cui è sceso in campo, ben 29 ha iniziato dall’inizio e solamente in 5 gare è entrato a gara in corso (due volte Cagliari, Lecce, Torino e Genoa).

Nella massima competizione europea, Leao che è stato criticato per qualche errore sotto porta di troppo, ha giocato cinque gare dall’inizio, saltando (per infortunio) solo la gara casalinga (e decisiva) contro il Dortmund, che espugnò San Siro per 3 a 1 e condannò alla retrocessione in Europa League i rossoneri. I numeri qua parlano solamente di 1 goal (al PSG) in 442’ minuti. Ci si aspettava qualcosina in più in questa competizione per il portoghese ad essere sinceri...

Il portoghese, nella seconda competizione europea, ovvero l’ex Coppa Uefa (Europa League), ha giocato tutte e sei le gare dall’inizio, con un bilancio di 3 goal e 4 assist in 471 minuti.

Concludiamo con la Coppa Italia, dove il Milan ha disputato solamente due gare: Leao è entrato a 20’ negli ottavi contro il Cagliari trovando la rete, e lo stesso è accaduto ai quarti contro l’Atalanta, quando giocò la gara intera trovando il goal del momentaneo 1-0.

Gli anni passati

Paragonando un po' di numeri anche delle passate stagioni, notiamo che solamente lo scorso anno (2022/2023), Rafa ha fatto leggermente meglio: 48 gare giocate con 16 goal e 15 assist in 3.487 minuti.

Se prendiamo l’anno dello scudetto (2021/2022), il portoghese in 3.201 minuti divisi in 42 gare, aveva segnato 14 reti e servito 12 assist vincenti.

Vittorio Cesarini