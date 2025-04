La Roma vuole Saelemaekers ma dipende anche da Abraham: quanto chiede il Milan

Nel corso dell'ultimo weekend, prima del derby tra Lazio e Roma poi terminato 1-1, il direttore sportivo dei giallorossi Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha parlato anche del futuro di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga che si trova in prestito secco dal Milan per questa stagione. Il dirigente della squadra capitolina ha confermato di voler provare a trattenere il giocatore in futuro: in tal senso ci sarà da discutere e dall'equazione non si può togliere Tammy Abraham che la scorsa estate ha fatto il percorso inverso.

Quanto chiede il Milan

Prima del derby, Ghisolfi ha parlato così: "Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento". Dichiarazioni che non lasciano spazio a troppe interpretazioni. La Roma si è trovata molto bene con Saelemaekers e viceversa. Dopo la fortunata esperienza, sempre in prestito, con la maglia del Bologna lo scorso anno, in questa stagione il belga si è ripetuto e questa volta la squadra che lo ha prelevato sembra intenzionata a sedersi al tavolo con il Milan per un potenziale acquisto. Di base, per il cartellino del calciatore, il club rossonero chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro. A fronte di questo vanno considerate diverse variabili, anzi una. Questa si chiama Tammy Abraham: se il Diavolo volesse continuare con l'attaccante inglese la trattativa potrebbe essere più semplice, se invece i rossoneri non fossero intenzionati a proseguire con l'ex Chelsea bisognerebbe cominciare a trattare solo con la parte economica.

I numeri di Saelemaekers

E pensare che in estate Alexis Saelemaekers aveva quasi convinto il Milan a trattenerlo: nella prima giornata di questo campionato, a San Siro contro il Torino, il tecnico Paulo Fonseca lo schierò nell'inedito ruolo di terzino sinistro. La prestazione non fu eccelsa (come peraltro quella di tutta la squadra) e questo facilitò l'operazione con la Roma immediatamente successiva. Con la squadra della capitale, il belga ha sofferto l'avvio per ambientamento, difficoltà generale della squadra e continui cambi di allenatore. Una volta che è arrivato Ranieri, però, Saelemaekers ha trovato continuità e minuti in campo, affermandosi come uno dei titolari inamovibili della formazione giallorossa. Quest'anno con la Roma ha disputato 27 partite tra tutte le competizioni, segnando 6 gol e fornendo anche 4 assist.