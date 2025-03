La stagione negativa apre al rinnovo della struttura societaria

La stagione negativa del Milan apre al rinnovo della struttura societaria. L'esperimento guidato da Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani è miseramente fallito, come conferma anche l'attuale nono posto in classifica della formazione rossonera, fuori da tutto se il campionato dovesse finire oggi.

Ripartire a questo punto è l'unica cosa che conta. Ma l'importante è farlo per bene, non con arroganza e presunzione, sennò c'è il serio rischio di commettere gli stessi errori di 12 mesi fa ed aggravare ulteriormente la situazione.

Dunque, scrive questa matta Il Corriere dello Sport, considerati i risultati negativi alla mano, la riorganizzazione interna e sportiva del Mila non può essere affidata solo ed esclusivamente a Zlatan Ibrahimovic, ma deve diventare una linea guida del club, ed è per questo che la scorsa settimana l'amministratore delegato Giorgio Furlani è volato in America per parlare con il proprietario di RedBird, e del Milan, Gerry Cardinale.

A fronte di questo potremmo dire che non ci saranno novità solo nella figura del (nuovo) direttore sportivo con relativa scelta del prossimo allenatore, ma anche in tutti quei settori sui quali bisognerà lavorare per potenziare una volta e per tutte la struttura societaria rossonera. Per questo motivo la telenovela relativa al diesse non dovrà appasionare più di tanto, dato che quella che dovrà interessare veramente dovrà essere il piano complessivo.