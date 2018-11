Lazio, Dudelange e Parma, una ripresa... da Çalhanoglu

Un inizio brillante, prendendo a pallate la difesa della Roma, seguito poi da un periodo opaco, grigio e di involuzione. Un tunnel già lungo qualche mese, dal quale pare difficile uscire a causa di motivi personali e continui e fastidiosi inciampi fisici. Per Hakan Çalhanoglu, la stagione 18-19 non si sta rivelando quella della consacrazione, dopo un finale scintillante dell'annata precedente. Ma abbandonare il 'carro' del fantasista sarebbe un errore imponderabile, posti i margini di miglioramento e qualità a disposizione. Rino Gattuso lo sa bene, e punta anche sull'estro del numero 10 per azzannare gli obiettivi quarto posto e qualificazione in Europa League nella settimana della ripresa.

Lazio, Dudelange e Parma, tutte nello spazio di sette giorni. Tre sfide in cui il Diavolo, in piena emergenza infortuni e senza titolari, dovrà cercare la via del successo senza se e senza ma. Una consistente fetta della percentuale di successo passerà, inevitabilmente, tra i piedi del nativo di Mannheim, chiamato al definitivo ed atteso riscatto sportivo. Con l'assenza di Gonzalo Higuain, tutto il talento del Milan a Roma sarà canalizzato sugli esterni tra il mancino di Suso ed il delicato controllo del turco. Il momento non è dei migliori, come testimonia la prova di ieri con la Turchia: novanta minuti, con la fascia da capitano al braccio, macchiati da una grande palla gol fallita condannando le Ay-Yıldızlılar alla sconfitta. Ma non tutto è da buttare, i segnali iniziano ad esserci.

Il fastidio al collo del piede, che ha pesantemente inciso le ultime settimane di calcio del classe '94, sta finalmente scemando. Il pestone di Icardi ha fatto molti più danni di ciò che si pensasse, ma a distanza di un mese dalla stracittadina iniziano ad esserci risvolti positivi. Una volta rientrato a Milanello dagli impegni con la Turchia, Hakan potrà serenamente lavorare in gruppo agli ordini di Gattuso, smaltendo così le ultime 'tossine' di dolore. 3-5-2 o 4-4-2 che sia, Çalhanoglu sarà indubbiamente titolare all'Olimpico nello scontro diretto per la Champions. Un palcoscenico importante con un'alta posta in palio, la serata perfetta per riprendersi il Diavolo. Magari con un tiro da lontano, colpo pregiato del repertorio personale ancora non sfoderato nel corso della stagione. Lazio, Dudelange e Parma, tre gare nel mirino per una ripresa... da Çalhanoglu.