Le due notizie di mercato che ha dato Ibrahimovic partendo dal Milan Futuro

Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha presentato il progetto Milan Futuro (la seconda squadra under23 rossonera che giocherà nel girone B della Serie C) con una lunga conferenza stampa, a cui hanno preso parte anche Daniele Bonera, scelto come allenatore, e Jovan Kirovski, direttore tecnico selezionato proprio dallo svedese dopo l'esperienza in comune ai Los Angeles Galaxy. C'è stato tempo, comunque, per parlare anche un po' di calciomercato e dalla viva voce di Zlatan sono arrivate due notizie interessanti...

La strategia su Camarda

La prima notizia riguarda il calciatore più atteso del Milan Futuro: Francesco Camarda. Il classe 2008, che ha recentemente firmato il primo contratto da professionista con il Milan, sarà la punta titolare della formazione di Bonera con l'occasione di allenarsi, quando sarà necessario, con la Prima Squadra. Ibra ci ha comunque tenuto a precisare che il ragazzo va protetto, fatto crescere tecnicamente, fisicamente e mentalmente con i tempi giusti, senza affrettare troppo le cose. Se Camarda fosse già pronto, la 9 del Milan Prima Squadra sarebbe sua. Ma non è così. Ci vuole del tempo e il Milan glielo darà.

Il vice Theo

L'altra notizia sono, in realtà, due collegate. Innanzitutto, il vice Theo sarà Alex Jimenez: "Se non giocherà in prima squadra - ha spiegato Ibrahimovic - giocherà nel Milan Futuro, è questo il vantaggio. Prendere il posto di Theo non mi sembra facile. Per giocare devi essere più forte di Theo, è molto difficile. Col Milan Futuro puoi dargli minuti". E poi, di conseguenza, che Theo resta? Al momento la realtà dice sì: non ci sono offerte e il Milan vuole tenersi il suo numero 19, con tanto di vice.