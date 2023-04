Le "Piolate" di Napoli-Milan: Diaz a destra e Bennacer trequartista

All'indomani del netto 4-0 in casa del Napoli, in casa rossonera la copertina se la sono presa alcuni giocatori come Rafael Leao e Brahim Diaz, ma non si può non esaltare anche come Stefano Pioli ha preparato questa sfida. Com'era già successo l'anno scorso, anche stavolta il tecnico del Milan ha incartato quello del Napoli e lo ha fatto con due mosse tattiche perfette: Brahim Diaz a destra e Ismael Bennacer trequartista.

COME CONTRO LA JUVE - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma in particolare sulla posizione dello spagnolo, che non è una novità assoluta visto che quel ruolo lo aveva già ricoperto contro la Juventus: anche in quel caso Diaz fu uno dei protagonisti della partita con un gol. Ieri si era capito fin dai primi minuti che fosse in grande serata per come saltava con facilità gli avversari, ma il suo lavoro è stato fondamentale anche in fase difensiva, dove ha bloccato Mario Rui e lo ha costretto a pensare più a difendere che attaccare.

BENNACER PIÙ AVANTI - L'altra "Piolata" vincente è stato avanzare di qualche metro la posizione di Bennacer e abbassare Krunic come mediano al fianco di Tonali: in quella zona di campo, l'algerino aveva come primo compito quello di schermare il regista avversario Lobotka e poi anche dare qualità alla trequarti milanista. La scelta dell'allenatore rossonero ha certamente anche motivazioni fisiche: un giocatore come Krunic avrebbe infatti faticato probabilmente contro il piccolo centrocampista slovacco, mentre Bennacer, avendo caratteristiche fisiche simili (baricentro basso), lo ha marcato con maggiore facilità. L'ex Empoli ha fatto entrambi le fasi in maniera impeccabile, tanto da finire anche lui nella lista dei migliori in campo insieme a Leao e Diaz. Pioli non era sul terreno di gioco, ma sulla vittoria di ieri c'è assolutamente anche la sua mano.