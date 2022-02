Le pagelle del mercato: le opinioni di Serafini e Zapelloni (PODCAST)

Si è concluso ieri il calciomercato invernale 2022. Il Milan ha registrato il solo acquisto di Marko Lazetic, diciottenne attaccante proveniente dal sempre florido vivaio della Stella Rossa; serbo di 192 cm e di belle speranze, ma troppo giovane per considerarsi un vero e proprio rinforzo per il presente della prima squadra. In uscita il Milan ha piazzato alcuni giocatori che, in un modo nell’altro, non facevano più parte del progetto tecnico. Conti è stato ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria, Pellegri è rientrato al Monaco con l’annullamento del prestito fissato nella scorsa estate e Plizzari, quarto portiere, farà i prossimi sei mesi a Lecce in Serie B. Ricavi per 2 milioni di euro sono giunti, inoltre, dalla cessione della primavera Milos Kerkez all’AZ Alkmaar.

Nel podcast odierno, le voci dei noti giornalisti Luca Serafini e Umberto Zapelloni ci forniscono i loro voti al mercato rossonero: ascoltalo cliccando sul banner!