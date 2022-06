Le punte del futuro: Lazetic e Nasti all'Euro under 19 per mettersi in mostra

MilanNews.it

Si parla tanto dell'attacco del Milan e su chi potrà essere l'erede di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, una volta che questi avranno appeso gli scarpini al chiodo. Certamente tra le fila del vivaio rossonero non mancano i talenti che possono essere coltivati e fatti crescere. Stiamo parlando di Marko Lazetic e Marco Nasti, entrambi impegnati nell'Europeo under 19 che ha preso il via in Slovacchia nel fine settimana e che può essere per loro grande occasione di crescita e vetrina per mettersi in mostra.

Titolari

Sia Lazetic, arrivato al Milan a gennaio e che in rossonero ha giocato soprattutto in Primavera, che Nasti, bomber del vivaio rossonero e trascinatore della squadra fino alla salvezza ottenuta all'ultima giornata, sono partiti titolari nelle rispettive gare di esordio. Per il serbo classe 2004 grande debutto contro Israele, condito dal gol dopo appena sette minuti di gioco: movimento a uscire in area di rigore, controllo e tiro. Poi l'esultanza da surfer alla Leao che si è pure complimentato sui social. Per il centravanti italiano, maglia da titolare e novanta minuti in cui ha trovato l'assist per il gol vittoria di Volpato. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino, i due giovani attaccanti del Milan potranno togliersi più di uno sfizion nelle prossime due settimane.

Vetrina

Come già detto la possibilità di giocare una rassegna continentale, seppur a livello giovanile, con la propria nazionale è una grandissima occasione di crescita per ragazzi come Lazetic e Nasti che, viste le prestazioni positive nelle due partite inaugurali, sembrano aver recepito il messaggio. Non solo migliorarsi e farsi le ossa con un po' di calcio internazionale ma anche mettersi in mostra e far vedere le proprie qualità. Oggi non si sa ancora quale potrà essere il futuro dei due giovani bomber che potrebbero anche essere mandati a crescere, ma soprattutto a giocare, in ambienti con meno pressioni per tornare pronti al Milan: il caso Pobega insegna. Ma chissà magari con un Euro under 19 ad alti livelli sia Lazetic che Nasti potrebbero far cambiare i piani del club rossonero...