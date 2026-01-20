Le quote di Max: servono 1,64 punti a partita per la Champions, ma sognare non costa nulla

vedi letture

Il numero 74 è oramai il mantra di Massimiliano Allegri per questa seconda parte di stagione. Per essere sicuri del ritorno in Champions League, infatti, il Milan ha bisogno di questo numero di punti, e considerando che oggi ne ha 46 in classifica, se la matematica non è un'opinione, ai rossoneri basterebbe un bottino da 28 in 17 partite per riuscire a centrare il proprio obiettivo.

Un andamento da circa 1,64 punti a partita, sicuramente alla portata per una squadra che fino ad adesso ha viaggiato ad una media di 2,19 in campionato. Eppure Massimiliano Allegri è troppo esperto per non considerare le insidie che si potrebbero nascondere in questa seconda parte di stagione, dove ovviamente non vuole emulare gli errori commessi con la Juventus nella stagione 2023/24, quando dal secondo posto alla 21esima giornata scivolò al quarto col rischio di restare fuori dalla Champions League.

Numeri

Massimiliano Allegri è convinto del fatto che per centrare il ritorno nell'Europa che conta al suo Milan bastino 8 vittorie e quattro pareggi nelle rimanenti 9 gare di campionato per raggiungere la fatidica quota di 74. Infondo, però, il tecnico rossonero sogna, così come tutto il popolo rossonero, visto che nei suoi calcoli ci ha inserito anche la quota scudetto, che dovrebbe essere tra gli 86 e gli 88 punti.

Se davvero si volesse puntare ad un obiettivo del genere, il Diavolo dovrebbe alzare l'asticella a 40-42 punti in 17 giornate. Tradotto? Viaggiare a una media tra i 2,45 ed i 2,47 a gara da qui a fine maggio, migliorandosi rispetto a quanto fatto fino ad adesso. In questo senso le prossime trasferte di campionato potrebbero dare indizi importanti sul futuro in campionato del Milan.