Le ultime sul mercato del Milan: non è finita. Centrale, vice-Theo, punta e se Krunic...

A 15 giorni dalla fine del calciomercato, il Milan può dirsi certamente soddisfatto, ma non del tutto. Almeno per ora: Furlani e Moncada, infatti, dopo aver portato a termine ben otto acquisti e alcune cessioni, devono completare il lavoro con l'addio ad altri esuberi, sostituendoli poi con l'acquisto di qualche ritocco della rosa.

Otto colpi

Il Milan è stato il club più attivo sul mercato in entrata: nelle settimane già trascorse di mercato sono arrivati Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Reijnders e Musah, i quali hanno certamente aumentato il potenziale della rosa e permesso a Pioli di lavorare, sin dal mese di luglio, con una squadra abbastanza completa - almeno nel suo undici titolare - e di provare il nuovo 4-3-3.

Gli acquisti da fare

Come anticipato, la rosa va completata: servono un vice Theo Hernandez (Calafiori del Basilea potrebbe vestirsi di rossonero non appena il Milan cedere Ballo-Touré), un altro difensore centrale (occhio ai nomi di Marco Pellegrino del Platense e a quello del greco Koulierakis del PAOK) e una punta se dovesse partire in prestito Lorenzo Colombo. Difficilmente arriverà un altro centrocampista che possa alternarsi a Krunic nel ruolo di mediano; sarebbe un ruolo da coprire certamente con l'addio del bosniaco, sempre pressato dal Fenerbahce, club che avrebbe anche l'okay dello stesso calciatore, ma non l'accordo con il Milan che chiede più dei 7 milioni già offerti.

Le cessioni

Dopo aver salutato Tonali, Rebic, Gabbia e Messias, il Milan cederà ufficialmente a breve De Keteaere all'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club, inoltre, è ancora in attesa che i fuori-rosa accettino le varie destinazioni: Ballo-Touré va verso il Werder Brema, mentre per Caldara, Lazetic e Origi si attendono offerte che soddisfino entourage e club.