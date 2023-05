Leao 2028, venerdì sarà il grande giorno: firma e annuncio a Casa Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora qualche giorno e finalmente il Milan potrà annunciare ufficialmente il rinnovo di Rafael Leao fino al 30 giugno 2028: come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, infatti, venerdì 26 maggio sarà il giorno della firma del portoghese a Casa Milan. L'accordo tra le parti è stato trovato ormai da tempo, manca solo l'ufficialità che è attesa prima del prossimo week-end di campionato quando il Diavolo sarà impegnato in casa della Juventus.

I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Leao, che ha sempre avuto come priorità il prolungamento con il Milan, firmerà un contratto quinquennale con un importante aumento di ingaggio: il giocatore portoghese passerà infatti dagli attuali 1,5 milioni a 5 milioni di euro netti più bonus a stagione. Nel nuovo accordo, sarà ancora presente la clausola rescissoria, che sarà leggermente più alta rispetto a quella inserita nell'attuale contratto: da 150 milioni la clausola aumenterà fino a 175 milioni di euro. Per chiudere questo rinnovo, il club di via Aldo Rossi ha fatto uno sforzo economico importantissimo, ma assolutamente giusto per trattenere uno dei talenti più forti che giocano non solo in Italia, ma anche in Europa.