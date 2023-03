Leao a "Chi l'ha visto?", le difficoltà del portoghese tra nuovo modulo e contratto

IL NUOVO MODULO - Con il passaggio a tre in difesa e con il conseguente slittamento di Theo Hernandez venti metri più avanti sulla fascia di sinistra, il portoghese vede meno campo, e quindi meno spazi, davanti a sé per puntare in velocità nell'uno contro uno l'avversario. Il francese, con la posizione da esterno a tutta fascia, lo obbliga ad entrare dentro il campo. Così Rafa è relegato alla mischia e all'affollamento della parte centrale del campo, non trovando così quella chimica giusta con la posizione da mezzapunta. Pioli ci aveva già provato in passato a schierare il lusitano dietro al centravanti, ma non aveva funzionato. Leao deve giocare largo perché non ha le caratteristiche per giocare nello stretto.

LA SITUAZIONE DI CONTRATTO - "Non sembra felice per il momento" e poi "C'è tanta pressione". Le parole di Zlatan Ibrahimovic testimoniano il momento difficile di Leao. I dialoghi tra il suo entourage e la dirigenza di via Aldo Rossi continuano, ma la multa da pagare resta. Per questo, per il suo bene e per il bene del Milan (che, ormai, si affida completamente alle sue giocate per cambiare le partite), va trovato un accordo il prima possibile. Non è facile perché si parla di un top player sulla lista dei desideri di tantissime squadre, ma la maglia viene prima di tutto. Leao deve avere la mente libera per poter esprimere tutte le sue qualità e aiutare il Milan ad uscire da queste difficoltà.